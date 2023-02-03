Какими продуктами нужно запастись на случай отсутствия света и газа – советы диетолога

В случае, если вам выключили света, а у вас нет газовой плиты или духовки, стоит запастись туристической газовой горелкой. Однако учтите, что пользование им может быть опасным (подробнее мы об этом писали раньше).

Диетология Татьяна Лакуста в своем Инстаграмме дала советы, как правильно питаться при отсутствии возможности воспользоваться плитой. Также она сказала, какими продуктами нужно запастись тем, кто заботится о своем здоровом питании.

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Лакуста заметила, что нужно позаботиться, чтобы у вас были продукты, богатые жирами, белками, углеводами. Также нужно запастись овощами и фруктами.

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Да, диетология говорит: надо приобрести такие продукты, которые богаты жирами: это – оливки, маслины, орехи, семена, брынза, фета, выдержанный сыр, масло, треска, сало, кокос кусочками или стружка, арахисовая или другие ореховые пасты. ⠀

Белками богаты следующие продукты: тофу или соевое мясо, фасоль, чечевица (подойдут консервированные), сушеное мясо, сушеная рыба, печеночные или мясные паштеты, сыры кисломолочные, сухое молоко, хумус.⠀

На углеводы богаты следующие продукты: хлеб, хлебцы, гречка (коричневая), кус-кус, рисовая лапша, пита, лаваш, овсянка быстрого приготовления, сухие завтраки, сублимированные каши, сублимированные супы из нута, чечевицы, грибов.⠀

Что касается овощей или фруктов, Лакуста говорит, что лучше запастись теми, которые не нуждаются в термообработке: морковь, капуста, корейская морковь, капуста квашеная, огурцы квашеные, икра кабачковая в банке, пастеризованная вакуумная свекла, помидоры, огурцы, яблоки апельсин, бананы, консервированный горошек и кукуруза.

Что касается сладостей, то стоит позаботиться, чтобы у вас были мед, варенье, сгущенка, шоколад, сушеные фрукты.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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