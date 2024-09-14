Якій категорії дітей може бути відмовлено у перетині польського кордону

Польща може не пропустити українських дітей на кордоні, якщо вони втратили доступ до електронних документів у додатку Diia.pl. У прикордонній службі країни пояснили правила для дітей до 13 років, про це повідомляє фонд Right to Protection Poland.

Експерти зазначають, що у разі зміни статусу легального перебування батьків у країні ЄС, наприклад, після отримання карти побиту (посвідки на тимчасове проживання), діти можуть втратити доступ до додатку Diia.pl. А без цього перетнути польський кордон буде неможливо.

"Особи цієї категорії при перетині кордону повинні мати дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку Diia.pl. Лише довідка про присвоєння номера PESEL без Diia.pl не дає права на повторний в'їзд до Польщі або на подорожі в країни Шенгенської зони", – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

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Зазначається, що діти до 13 років не можуть самостійно зареєструватися в додатку Diia.pl, оскільки "довірений профіль" (profil zaufany) доступний лише з 13-річного віку.

Також з 1 липня 2024 року набули чинності зміни до спеціального закону, згідно з якими українці можуть подавати низку документів для перебування дітей до 13 років у Польщі. Це дозволить їм повторно в'їжджати в країну.

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