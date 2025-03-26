Якій категорії пенсіонерів підвищать виплати у квітні

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак підвищення виплат торкнеться не всіх, а лише тих, хто відповідає певним критеріям.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, перерахунок не зачепить пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" і ще не досягли 60-річного віку. Про це пише 24 tv.ua.

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Збільшення виплат очікує на тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжив працювати та набув щонайменше два роки страхового стажу. Також зміни стосуватимуться осіб, які працювали менше 24 місяців після попереднього перерахунку, але з моменту призначення чи останнього коригування виплат минуло не менше двох років.

Для визначення права на підвищення враховується стаж, набутий станом на 1 березня того року, коли здійснюється перерахунок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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