Якою спецією посипати мурашник, щоб назавжди забути про цих комах на городі та в саду

Дачники іноді стикаються не тільки зі шкідливими комахами, а й з мурахами. Хоча цих працьовитих комах важко назвати шкідниками, проте це може змінитися, коли вони з'являються на грядках. Навіть у такому випадку краще уникати використання хімічних засобів.

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Незалежно від того, чи мурахи збудували класичний мурашник на городі, чи створили цілу колонію у ґрунті, для боротьби з ними рекомендується використовувати доступну приправу – корицю. Досвідчені дачники зазвичай обирають цей метод. Корицю можна використовувати у вигляді порошку або використати паличку кориці.

Потрібна одна паличка кориці та літр води; Додайте корицю до води та доведіть її до кипіння; Варіть воду з корицею протягом 5-7 хвилин; Зніміть каструлю з вогню і залиште відвар на кілька годин, щоб він охолонув до кімнатної температури; Якщо потрібно, процідіть готовий настій і перелийте його у пляшку з розпилювачем. Використовуйте його для обприскування проблемних ділянок; Якщо у вас немає часу готувати настій, можна просто взяти мелену корицю і посипати нею колонію мурах.

Після такої безпечної обробки комахи покинуть ділянку і проблема з мурахами буде вирішена.

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Мурахи можуть руйнувати структуру ґрунту, розкопувати та видаляти з нього насіння, шкодити кореневій системі рослин, тому їх потрібно позбуватись.

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