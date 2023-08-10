Який розмір доплат до пенсії для багатодітних матерей

Попри тривалу війну в Україні, цього року було проведено індексацію пенсій. Додатково було здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, державних службовців та науковців. Важливо відзначити, що існують деякі категорії громадян, які мають право на різні види надбавок та доплат до своїх пенсій, серед яких знаходяться багатодітні матері.

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Сергій Коробкін, експерт із питань пенсійного забезпечення, надав вичерпну інформацію про можливі доплати, на які можуть розраховувати ці жінки, повідомляє ресурс "На пенсії".

За його словами, жінки, які виховали п'ятьох або більше дітей, мають законне право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною. Така додаткова пенсія виплачується в рамках надбавки до основної пенсії.

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Особливо важливо підкреслити, що жінки, які виховали шістьох дітей, можуть розраховувати на доплату до своєї пенсії, розмір якої становить 36% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (що на сьогодні дорівнює 2093 гривням). Це означає, що розмір даної доплати складає 753,48 гривні.

Крім того, такі жінки мають можливість виходити на пенсію достроково. Багатодітні матері, які виховали п'ятьох або більше дітей, можуть отримати пенсію після досягнення 50-річного віку та наявності стажу роботи в розмірі 15 років.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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