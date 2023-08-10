Каков размер доплат к пенсии для многодетных матерей

Несмотря на длительную войну в Украине, в этом году была проведена индексация пенсий. Дополнительно был произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, государственных служащих и ученых. Важно отметить, что существуют некоторые категории граждан, имеющих право на разные виды надбавок и доплат к своим пенсиям, среди которых находятся многодетные матери.

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Сергей Коробкин, эксперт по пенсионному обеспечению, предоставил исчерпывающую информацию о возможных доплатах, на которые могут рассчитывать эти женщины, сообщает ресурс "На пенсии".

По его словам, женщины, воспитавшие пятерых или более детей, имеют законное право на получение пенсии за особые заслуги перед Украиной. Такая дополнительная пенсия выплачивается в рамках прибавки к основной пенсии.

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Особо важно подчеркнуть, что женщины, воспитавшие шестерых детей, могут рассчитывать на доплату к своей пенсии, размер которой составляет 36% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (что на сегодняшний день равно 2093 гривнам). Это означает, что размер данной доплаты составляет 753,48 грн.

Кроме того, такие женщины могут выходить на пенсию досрочно. Многодетные матери, воспитавшие пятерых или более детей, могут получить пенсию по достижении 50-летнего возраста и наличия стажа работы в размере 15 лет.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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