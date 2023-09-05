Класична закуска: Як приготувати баклажани в аджиці на зиму

У вересні, коли сезон баклажанів на піку, важливо не лише насолодитися цими овочами, але й думати про їх заготовку на зиму.

І якщо ви вже приготували смачний салат із баклажанами в майонезі і грибною приправою, то зараз ми поділимося з вами рецептом консервування баклажанів в аджиці. theLime підібрав простий рецепт для вас.

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Інгредієнти для 7 банок по 0,5 л:

Баклажани (1,5 кг)

Болгарський перець (500 г)

Часник (4-5 зубчиків)

Гіркий перець (1 стручок)

Рослинна олія (200 мл)

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Оцет 9% (50 мл)

Сіль (1 ст. ложка)

Цукор (3 ст. ложки)

Приготування:

Всі овочі ретельно промийте у проточній воді. Підготовлені баклажани наріжте на шайби товщиною близько 2 см. Болгарський перець очистіть від насіння та білих прожилок, а з помідорів зніміть шкірку за бажанням. Пропустіть овочі через м'ясорубку або подрібніть блендером. До отриманого овочевого пюре додайте сіль, цукор та рослинну олію. Ретельно перемішайте все і поставте на плиту, доведіть до кипіння. Часник очистіть від лушпиння і прокрутіть через чеснокодавку. Гіркий перець наріжте на дрібні шматочки. Коли овочева маса в каструлі закипить, додайте часник, гіркий перець, оцет і нарізані баклажани. Перемішайте і доведіть до кипіння. Проварюйте на слабкому вогні протягом 30-40 хвилин, регулярно перемішуючи баклажани кожні 10 хвилин. У той час як овочі готуються, підготуйте банки та кришки для консервування. Банки промийте у проточній воді з використанням мийного засобу або харчової соди. Стерилізуйте їх в духовці при температурі 180°C, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки окропіть у каструлі з водою протягом 5-10 хвилин. Перекладіть готову консервацію з баклажанами у сухі стерилізовані банки і закрийте їх кришками. Для стерилізації заготовки велику каструлю поставте на плиту, на дно покладіть рушник або марлю в декілька шарів. Розмістіть в ній банки з баклажанами, залийте водою до плічок. Стерилізуйте протягом близько 15 хвилин після закипання води. Після стерилізації обережно вийміть банки і герметично закрийте їх кришками, а потім переверніть догори дном. Покрийте їх рушником і залиште до повного охолодження.

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