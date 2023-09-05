Классическая закуска: Как приготовить баклажаны с аджикой на зиму

В сентябре, когда сезон баклажанов на пике, важно не только насладиться этими овощами, но и думать об их заготовке на зиму.

И если вы уже приготовили вкусный салат с баклажанами в майонезе и грибной приправой, то сейчас мы поделимся с вами рецептом консервирования баклажанов в аджице. theLime подобрал простой рецепт для вас.

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Ингредиенты для 7 банок по 0,5 л:

Баклажаны (1,5 кг)

Болгарский перец (500 г)

Чеснок (4-5 зубчиков)

Горький перец (1 стручок)

Растительное масло (200 мл)

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Уксус 9% (50 мл)

Соль (1 ст. ложка)

Сахар (3 ст. ложки)

Приготовление:

Все овощи тщательно промойте в проточной воде. Подготовленные баклажаны нарежьте на шайбы толщиной около 2 см. Болгарский перец очистите от семян и белых прожилок, а с помидоров снимите шкурку по желанию. Пропустите овощи через мясорубку или измельчите блендером. К полученному овощному пюре добавьте соль, сахар и растительное масло. Тщательно перемешайте все и поставьте на плиту, доведите до кипения. Чеснок очистите от шелухи и прокрутите через чеснокодавку. Горький перец нарежьте на мелкие кусочки. Когда овощная масса в кастрюле закипит, добавьте чеснок, горький перец, уксус и нарезанные баклажаны. Перемешайте и доведите до кипения. Проваривайте на слабом огне в течение 30-40 минут, регулярно перемешивая баклажаны каждые 10 минут. В то время как овощи готовятся, подготовьте банки и крышки для консервирования. Банки промойте в проточной воде с использованием моющего средства или пищевой соды. Стерилизуйте их в духовке при температуре 180°C, на пару или в микроволновке. Крышки окропите в кастрюле с водой в течение 5-10 минут. Переложите готовую консервацию с баклажанами в сухие стерилизованные банки и закройте крышками. Для стерилизации заготовки большую кастрюлю поставьте на плиту, положите на дно полотенце или марлю в несколько слоев. Разместите в ней банки с баклажанами, залейте водой до плечиков. Стерилизуйте около 15 минут после закипания воды. После стерилизации осторожно извлеките банки и герметично закройте их крышками, а затем переверните вверх дном. Покройте их полотенцем и оставьте до полного охлаждения.

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