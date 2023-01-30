Ключова дата буде у березні, але все затягнеться: астролог назвав терміни завершення війни в Україні

Війна в Україні затягнеться, терміни її завершення змістилися через події, які сталися восени 2022 року. Тепер ключовим для країни стане 23 березня, яке є дзеркальною датою.

Про це заявив парапсихолог Олександр Жарков. "У колишньому сценарії датою закінчення війни був травень 2023 року. Але те, що сталося після 23 листопада, зараз відтягує цю дату", – зазначив він.

За словами астролога, 23 березня можлива ескалація, дата буде вирішальною для того, щоб зрозуміти, чим завершиться війна. Жарков додав, що закінчення війни вже змістилося на нову точку – 15 червня 2025 року.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.