Ключевая дата будет в марте, но все затянется: астролог назвал сроки завершения войны в Украине

Война в Украине затянется, сроки ее завершения сместились из-за событий, которые произошли осенью 2022 года. Теперь ключевым для страны станет 23 марта, которое является зеркальной датой.

Об этом заявил парапсихолог Александр Жарков. "В прежнем сценарии датой окончания войны был май 2023 года. Но то, что произошло после 23 ноября, сейчас оттягивает эту дату", – отметил он.

По словам астролога, 23 марта возможна эскалация, дата будет решающей для того, чтобы понять, чем завершится война. Жарков добавил, что окончание войны уже сместилось на новую точку – 15 июня 2025 года.

Видео дня

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.