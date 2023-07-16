Коли та як правильно зрізати стрілки часнику, щоб не пошкодити врожай

Зростання в стрілку може негативно вплинути не лише на цибулю, але й на урожай часнику. Тому важливо вчасно видаляти стрілки, щоб уникнути ризику зараження рослини і забезпечити їй зміцнення та добрий врожай. Однак, важливо правильно виконати цю процедуру, щоб не завдати шкоди рослині.

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Як правильно видаляти стрілки на часнику, щоб запобігти зараженню рослини інфекціями, читайте у нашому матеріалі. Після такого втручання часник повинен лише зміцнитися і дати гарний урожай.

Стрілка є пагоном на часнику, на якому утворюється насіння. Рослина спрямовує свою енергію на стрілку, і менше звертає уваги на формування підземної частини. Зазвичай часник випускає такі пагони в червні, але це може статися і в липні.

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Найкращий час для видалення стрілок – коли вони вже сформувались, але ще не дозріли. Щоб визначити це, спробуйте розігнути кінчик стрілки. Якщо це вдається легко, то настав час видаляти її.

Найкраще підрізати стрілки в суху погоду, тоді зріз швидко висохне і не буде заражений інфекціями. Ідеальний час для цієї процедури – ранковий час, щоб прискорити загоєння поранення за день під дією сонця.

Для правильного підрізання стрілок, зробіть надріз приблизно на сантиметр від землі і рівномірно переріжте їх. Чим гостріший буде секатор або ножиці, тим краще. Перед проведенням підрізання, інструмент потрібно дезінфікувати, наприклад, протерти його спиртом.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 секретів вирощування великого та здорового часнику.

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