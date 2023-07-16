Когда и как правильно срезать стрелки чеснока, чтобы не повредить урожай

Рост в стрелку может отрицательно повлиять не только на лук, но и на урожай чеснока. Поэтому важно вовремя удалять стрелки во избежание риска заражения растения и обеспечить ему укрепление и хороший урожай. Однако важно правильно выполнить эту процедуру, чтобы не нанести вред растению.

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Как правильно удалять стрелки на чесноке, чтобы предотвратить заражение растения инфекциями, читайте в нашем материале. После такого вмешательства чеснок должен только укрепиться и дать хороший урожай.

Стрелка является побегом на чесноке, на котором образуются семена. Растение направляет свою энергию на стрелку и меньше обращает внимания на формирование подземной части. Обычно чеснок выпускает такие побеги в июне, но это может произойти и в июле.

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Лучшее время для удаления стрелок – когда они уже сформировались, но еще не созрели. Чтобы определить это, попробуйте разогнуть кончик стрелки. Если это удается легко, то пора удалять ее.

Лучше всего подрезать стрелки в сухую погоду, тогда срез быстро высохнет и не будет заражен инфекциями. Идеальное время для этой процедуры – утро, чтобы ускорить заживление ранения за день под действием солнца.

Для правильной подрезки стрелок, сделайте надрез примерно на сантиметр от земли и равномерно перережьте их. Чем острее будет секатор или ножницы, тем лучше. Перед проведением подрезки инструмент нужно дезинфицировать, например, протереть его спиртом.

Напомним, ранее мы писали о 7 секретах выращивания крупного и здорового чеснока.

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