Коли найкраще садити овочі у червні: всі дати для посадки

З давніх часів люди враховували фази Місяця для висадки рослин та роботи на городі. Нині використовують посівні календарі, які є на кожен місяць року.

UAportal розповідає, які овочі потрібно обов'язково посадити на городі у червні 2023 року. Також можна зайнятися й іншими справами на городі.

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У перші половині червня можна саджати ранні сорти бобових, висівати кріп і петрушку, а також базилік та шпинат.

Протягом першого місяця літа не забудьте посадити моркву, буряки, огірки, гарбузи та кабачки. Помідори ж важливо посадити не пізніше першої половини червня.

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Детальніше про дати висадки дивіться у посівному календарі на червень.

Найкращі дати для висадки овочів у червні 2023 року

Томати, помідори – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Огірки – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Цибуля – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Капуста, спаржа – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Картопля, топінамбур – 6, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 29.

Горох, боби, квасоля – 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Баклажани, перець – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Гарбуз, баштанні – 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Часник – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30.

Морква, буряк, ріпа, редис, редька, селера та інші коренеплоди – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, кмин, гірчиця та інше – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30. Загалом зелень можна висаджувати кожні два тижні.

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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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