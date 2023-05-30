Потрібно тільки два натуральних інгредієнти: як позбутися слимаків на капусті

Слимаки можуть знищити будь-які посадки рослин на городі. В особливі небезпеці – капуста.

Проте й таку неприємну проблему можна розв'язати за допомогою натуральних інгредієнтів. Йдеться про кавову гущу та хвою.

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Якщо помітите слимаків на рослинах, переходьте до рішучих дій. Пропонуємо два засоби, які справді допоможуть, ще й будуть безпечними.

1. Кавова гуща. Виявляється, що кава – дієвий спосіб боротьби зі шкідниками у саду та на городі. Її потрібно товстим шаром розкласти по території, де у вас посаджені рослини. Проте такий захист потрібно поновлювати після кожних опадів.

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2. Хвоя. Слимаки та равлики не переносять запах хвої. Тому, коли його відчують, то будуть змушені піти шукати інше місце проживання. Беріть для справи гострі хвойні голочки – вони точно не сподобаються шкідникам.

Для кращого ефекту скористайтеся одночасно двома засобами.

Нагадаємо, що садівники не тільки знають, коли краще садити овочі та як доглядати за ними, але й вміють боротися зі шкідливими комахами. Тому можете взяти на озброєння кілька простих лайфхаків, які допоможуть захистити вишні та черешні від шпаків та інших птахів.

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