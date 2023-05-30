Нужно только два натуральных ингредиента: как избавиться от улиток на капусте

Улитки могут уничтожить любые посадки растений на огороде. В особой опасности – капуста.

Однако и такую неприятную проблему можно решить с помощью натуральных ингредиентов. Речь идет о кофейной гуще и хвое.

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Если заметите улитки на растениях, переходите к решительным действиям. Предлагаем два средства, которые действительно помогут, еще и будут безопасными.

1. Кофейная гуща. Оказывается, что кофе – действенный способ борьбы с вредителями в саду и огороде. Ее нужно толстым слоем разложить по территории, где у вас посажены растения. Однако такая защита должна быть возобновлена после каждых осадков.

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2. Сосна. Улитки и улитки не переносят запах хвои. Поэтому, когда его почувствуют, будут вынуждены пойти искать другое место жительства. Берите для дела острые хвойные иголочки – они точно не понравятся вредителям.

Для лучшего эффекта воспользуйтесь одновременно двумя средствами.

Напомним, что садоводы не только знают, когда лучше сажать овощи и как ухаживать за ними, но и умеют бороться с вредными насекомыми. Поэтому можно взять на вооружение несколько простых лайфхаков, которые помогут защитить вишни и черешни от скворцов и других птиц.

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