Коли пенсіонери отримають надбавку до виплат, призначену 1 квітня

З 1 квітня в Україні проведуть черговий перерахунок пенсійних виплат. Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати.

Тобто, це громадяни, які мають ще одне джерело доходу, окрім пенсії, та продовжують отримувати страховий стаж. Для них перерахунок проводиться після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій, повідомляє NV.

Зазначається, що у 2023 році автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у порядку, на умовах та у строки, визначені Кабміном.

Читайте також: Кому в Україні збільшили пенсію на 100 гривень

Відео дня

Перерахунок автоматично проводиться щороку з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії).

Втім, доплати призначені з 1 квітня будуть виплачені не одразу. Вони прийдуть у травні. Це пов'язано з урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!