Когда пенсионеры получат прибавку к выплатам, назначенную 1 апреля

С 1 апреля в Украине будет проведен очередной перерасчет пенсионных выплат. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать.

То есть это граждане, имеющие еще один источник дохода, кроме пенсии, и продолжают получать страховой стаж. Для них перерасчет производится после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий, сообщает NV.

Отмечается, что в 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином.

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Перерасчет автоматически производится ежегодно с 1 апреля лицам, которые приобрели 24 месяца страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета пенсии).

Впрочем, доплаты, назначенные с 1 апреля, будут выплачены не сразу. Они придут в мае. Это связано с учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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