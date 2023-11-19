Коли українцям знову збільшать пенсії: названа дата

Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, українці можуть чекати на збільшення пенсійних виплат. Проєкт бюджету передбачає підвищення пенсій внаслідок зростання прожиткового мінімуму в наступному році.

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Зокрема, розраховується на підвищення мінімальної пенсії, повідомляє видання "На пенсії". Вже у січні 2024 року очікується зростання таких розмірів пенсій в Україні:

Мінімальна пенсія – до 2361 грн (порівняно з поточними 2093 грн);

Максимальна пенсія – до 23 610 грн (порівняно з поточними 20 930 грн);

Вартість стажу понад норми – до 23,6 грн (порівняно з поточними 20,9 грн).

Ідентифікація пенсіонерів: Міністерство соціальної політики пояснює, кому потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсійних виплат.

Підвищення пенсій за стаж: Зростуть також пенсії для українців, які досягли 65 років і виконали вимоги щодо стажу:

30 років для жінок;

35 років для чоловіків.

Закон передбачає, що їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати і, відповідно, зросте з 2680 грн до 2840 грн.

Середня пенсія для тих, хто вийшов на пенсію за віком, становить 5230 гривень, а пенсія за вислугою років у середньому дорівнює 9635 грн.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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