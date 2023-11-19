Когда украинцам снова увеличат пенсии: названа дата

Согласно Государственному бюджету на 2024 год, украинцы могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Проект бюджета предусматривает повышение пенсий в результате роста прожиточного минимума в следующем году.

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В частности, рассчитывается на повышение минимальной пенсии, сообщает издание "На пенсии". Уже в январе 2024 ожидается рост таких размеров пенсий в Украине:

Минимальная пенсия – до 2361 грн (по сравнению с текущими 2093 грн);

Максимальная пенсия – до 23 610 грн (по сравнению с текущими 20 930 грн);

Стоимость стажа сверх норм – до 23,6 грн (по сравнению с текущими 20,9 грн).

Идентификация пенсионеров: Министерство социальной политики объясняет, кому необходимо пройти идентификацию для получения пенсионных выплат.

Повышение пенсий за стаж: Вырастут также пенсии для украинцев, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу:

30 лет для женщин;

35 лет для мужчин.

Закон предусматривает, что их пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты и, соответственно, вырастет с 2680 до 2840 грн.

Средняя пенсия для вышедших на пенсию по возрасту составляет 5230 гривен, а пенсия по выслуге лет в среднем равна 9635 грн.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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