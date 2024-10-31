Коли в школах розпочнуться зимові канікули та скільки триватимуть: повідомили у Міносвіти

У 2024-2025 навчальному році українські школи отримали більше свободи у плануванні навчального процесу. Зокрема, заклади освіти можуть самостійно визначати тривалість і дати канікул.

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Це означає, що зимові канікули можуть дещо відрізнятися в різних школах. Про це пише РБК.

Хоча Міністерство освіти рекомендує провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, остаточне рішення приймає кожен навчальний заклад самостійно. Рішення щодо канікул керівництво школи приймає з урахуванням епідеміологічної та безпекової ситуації, а також наявності опалення в класах.

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок оформлення інвалідності.

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