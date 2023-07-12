Командир 47-ї бригади Сак відповів на рапорт Маркуса: 'Ми маємо об’єднатися'

Після скандальної заяви сержанта 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й з'ясувати протиріччя, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

Заяву командира 47 ОМБр оприлюднила пресслужба бригади.

Олександр Сак зазначив, що солдати, сержанти та офіцери бригади продовжують регулярно виконувати бойові завдання, і головне для них усіх – це перемога.

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"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — додав Сак.

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Він закликав "відкинути конфлікти, образи та суперечки, щоб помножити зусилля для спільної боротьби".

"Нехай проблеми гуртують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, ми маємо об'єднатися. Пам'ятаймо свою відповідальність перед історією", — додав він.

Нагадаємо, 11 липня головний сержант бригади Валерій Маркус заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. Він звинуватив керівництво бригади у небажанні побудувати військову частину "згідно з цінностями, декларованими бійцями".

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