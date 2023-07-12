Командир 47-й бригады Сак ответил на рапорт Маркуса: 'Мы должны объединиться'

После скандального заявления сержанта 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерия Маркуса командир ОМБр Александр Сак призвал своих бойцов не конфликтовать и выяснить противоречия, чтобы объединить усилия для борьбы с врагом, а не в ссоры.

Заявление командира 47 ОМБр обнародовала пресс-служба бригады.

Александр Сак отметил, что солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают регулярно выполнять боевые задания, и главное для них всех – это победа.

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"Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу", — добавил Сак.

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Он призвал "отвергнуть конфликты, оскорбления и споры, чтобы умножить усилия для совместной борьбы".

"Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями. Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", — добавил он.

Напомним, 11 июля главный сержант бригады Валерий Маркус заявил, что написал рапорт с просьбой перевести его на более низкий пост. Он обвинил руководство бригады в нежелании построить воинскую часть "согласно ценностям, декларируемым бойцами".

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