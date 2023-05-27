Кому не підвищать пенсії у 2023 році: чотири категорії громадян

В Україні щороку відбувається підвищення пенсій для певних категорій населення. Втім, індексація та перерахунок виплат не впливає на розміри пенсії певних груп.

Йдеться про чотири категорії пенсіонерів. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зокрема, у березні пенсії перерахували для 10,5 млн осіб, а у червні надбавку отримають пенсіонери, які працюють. Втім, виплати не збільшать:

пенсіонерам, які працюють, але не накопичили додаткові 24 місяці страхового стажу;

громадянам, які отримують понад 20 930 грн;

колишнім працівникам прокуратури;

особам, які отримують т.зв. щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

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Окрім стандартних підвищень, українці також можуть отримувати доплати до пенсій. Вони розраховуються з огляду на вік одержувача:

пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 грн;

75-80 років – до 456 грн;

старші за 80 років – до 570 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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