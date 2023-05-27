Кому не повысят пенсии в 2023 году: четыре категории граждан

В Украине каждый год происходит повышение пенсий для определенных категорий населения. Впрочем, индексация и перерасчет выплат не влияют на размеры пенсии определенных групп.

Речь идет о четырех категориях пенсионеров. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В частности, в марте пенсии перечислили для 10,5 млн человек, а в июне надбавку получат работающие пенсионеры. Впрочем, выплаты не увеличат:

работающим пенсионерам, но не накопившим дополнительные 24 месяца страхового стажа;

гражданам, получающим более 20 930 грн;

бывшим работникам прокуратуры;

лицам, получающим т.н. ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

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Кроме стандартных повышений украинцы также могут получать доплаты к пенсиям. Они рассчитываются с учетом возраста получателя:

пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн.;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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