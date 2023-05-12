Конфлікт уже витає у повітрі: три знаки зодіаку чекають великі проблеми у травні

Положення планет у другій половині травня 2023 року буде не на користь трьох уродженців зодіакального кола. Їм загрожують великі конфлікти із вкрай неприємними наслідками. Хтось ризикує зіпсувати стосунки з родичами, а комусь доведеться долати труднощі на роботі.

За словами астрологів, неприємності зваляться на Овнів, Раків та Водоліїв. Читайте детальніше!

Овен

У Овнів виникнуть проблеми на роботі – уродженці знаку не зможуть впоратися з реалізацією важливого проєкту, на який покладали великі надії. Напружена атмосфера досягне межі: якщо уродженці знаку не стримають емоцій, то ризикують зіпсувати стосунки з керівництвом. Вони можуть залишитися не лише без обіцяного підвищення і премії, а й зовсім позбутися роботи.

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Рак

Раки повинні переосмислити свою поведінку, інакше великих конфліктів не уникнути. Йдеться лише про стосунки з родичами, а й другою половинкою. Уродженці знаку давно не говорили відверто з партнером, проблеми накопичувалися як снігова куля, і тепер є ризик сварки, яка поставить крапку в союзі. Якщо Раки хочуть зберегти стосунки, їм потрібно навчитися чути та шукати компроміси.

Водолій

Водолії будуть збентежені несподіваною подією, яка виб'є їх із колії. Уродженцям знаку терміново доведеться змінювати свої плани, через що вони будуть нервовими і почнуть зриватися на близьких через дрібниці. В одній із сварок з партнером вони ризикують перейти червону межу, після якої продовження стосунків буде неможливим, адже згадаються всі старі образи та непорозуміння.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.