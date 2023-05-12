Конфликт уже витает в воздухе: три знака зодиака ждут большие проблемы в мае

Положение планет во второй половине мая 2023 года будет не в пользу трех уроженцев зодиакального круга. Им грозят большие конфликты с крайне неприятным последствиями. Кто-то рискует испортить отношения с родственниками, а кому-то придется справляться с трудностями на работе.

По словам астрологов, неприятности обрушатся на Овнов, Раков и Водолеев. Читайте детальнее!

Овен

Овнов захлестнут проблемы на работе – уроженцы знака не смогут справиться с реализацией важного проекта, на который возлагали большие надежды. Напряженная атмосфера достигнет предела: если уроженцы знака не сдержат эмоций, то рискуют испортить отношения с руководством. Они могут остаться не только без обещанного повышения и премии, но и вовсе лишиться работы.

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Рак

Раки должны переосмыслить свое поведение, иначе больших конфликтов не избежать. Речь идет е только об отношениях с родственниками, но и второй половинкой. Уроженцы знака давно не говорили по душам с партнером, проблемы накапливались как снежный ком, и теперь есть риск ссоры, которая поставит точку в союзе. Если Раки хотят сохранить отношения, им нужно научиться слышать и искать компромиссы.

Водолей

Водолеи будут обескуражены неожиданным событием, которое выбьет их из колеи. Уроженцам знака срочно придется менять свои планы, из-за чего они будут нервными и начнут срываться на близких из-за мелочей. В одной из ссор с партнером они рискуют перейти красную черту, после которой продолжение отношений будет невозможным, ведь вспомнятся все старые обиды и недопонимания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.