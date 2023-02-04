Копійчаний спосіб почистити від плям матрац, на якому спите

Щотижня перестеляючи ліжко та перучи білизну більшість з нас навіть не замислюється у необхідності чищення матраца, на якому спимо. Адже він вбирає вологу та запахи, накопичує пил та може стати небезпечним.

У вологому та пильному середовищі можуть розвиватися шкідливі мікроорганізми та навіть вилові кліщі. Тож щоразу, як ви знімаєте постіль, аби відправити її до пральної машинки, приділіть кілька хвилин уваги й матрацу.

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Щоб почистити матрац та відтерти з нього плями не обов'язково замовляти хімчистку, це можна зробити самому й за допомогою недорогих засобів. Вибираючи спосіб та засіб для чищення матраців у домашніх умовах, орієнтуйтеся на рекомендації виробника, які зазначені або в інструкції, або на бирці, вшитій у виріб.

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Для початку матрац варто або гарно протрусити на вулиці, або вибити. Якщо це матрац з двоспального ліжка, то його варто пропилотяжити. Перед тим, як пройтися по ньому пилотягом, насипте на нього тонкий шар соди. Вона має знезаразити його та прибрати зайві запахи.

Плями на матраці допоможе прибрати мийний засіб для посуду. Його потрібно у невеликій кількості нанести на губку для миття посуду та акуратно втерти у пляму. Потім візьміть чистий ледь вологий рушник та протріть оброблену мийним засобом пляму.

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"Народні" способи почистити матрац:

Мильна піна – господарське мило натріть на тертці та розчиніть його у теплій воді, яку потім треба спінити. Піну треба нанести на плями, втираючи у них. Потім візьміть вологий рушник та протріть оброблену пляму. Потім матрац треба просушити.

Оцет – він допоможе вивести плями від чаю, кави, соків. Візьміть чайну ложку оцту та 0,5 л води. Залийте розчин у пульверизатор та розбризкайте його на плями. Залиште розчин на плямах на 20-30 хв, а потім промокніть губкою. Після того візьміть паперовий рушник та просушіть оброблений матрац. Застеляти його варто лише після повної просушки.

Сода та перекис водню – цей засіб дозволить видалити плями від жиру, кави, чаю, крові, соків, ягід тощо. Насипте суху соду на пляму, розчиніть 100 мл перекису у 200 мл води, зволожте соду отриманим розчином. Цей розчин потрібно залишити на плямах до двох годин. Потім мокрим рушником протріть оброблені плями й поставте матрац ближче до відкритого вікна, аби він висох.

Спирт – змочіть ватний диск та потріть ним плями. Можна залишити змочений спиртом ватний диск на плямі та накрити харчовою плівкою.

Нагадаємо, UAportal розповів, про дієві способи, які допоможуть почистити трубу у ванній від волосся. Часто засмічення стоку викликають неприємний запах та затримують воду, тому проблему варто швидко вирішити.

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