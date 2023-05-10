Королева Анна та княгиня: топ-5 найврожайніших сортів картоплі

Кожен сорт картоплі підходить для рідних цілей: деякі використовують у свіжому вигляді, з інших виходить чудове пюре чи чіпси. Перш ніж посадити картоплю, визначіться, з якою метою ви будете її використовувати. Картопляні сорти різняться також у часі дозрівання, тому беріть до уваги і це.

Читайте також: Як збільшити голівки часнику: цікавий лайфхак з вилами

Сорти картоплі

Є п’ять сортів картоплі, які дають найбільший врожай:

Гранада. Містить багато крохмалю та довго зберігається. Цей сорт стійкий до хвороб, шкідників, та посухи. Він дозріває протягом 70−80 днів після появи першого пагону.

Королева Анна. Висококрохмальний сорт із довгим терміном зберігання. Дозріває протягом 80−90 днів. Дає хороший врожай та стійкий до хвороб.

Відео дня

Княгиня. Дозріває протягом 100−110 днів після появи першого пагону. Дає хороший врожай, містить багато крохмалю. Стійкий до хвороб.

Біла роса. Дає хороший врожай та містить багато крохмалю. Дозріває протягом 70−80 днів після появи першого пагону. Стійкий до хвороб.

Гала. Дає хороший врожай та має довгий термін зберігання. Дозріває протягом 70−80 днів після появи першого пагону. Висококрохмальний сорт.

Кожен сорт вимагає певних погодних умов, тому враховуйте клімат вашого регіону. Також, якщо ви плануєте використовувати картоплю у кулінарії, підберіть сорт, який має бажану текстуру та смак.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити маленький парник для рослин із пластикової пляшки

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !