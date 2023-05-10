Королева Анна и княгиня: топ-5 самых урожайных сортов картофеля

Каждый сорт картофеля подходит для родных целей: некоторые используют в свежем виде, из других получается отличное пюре или чипсы. Прежде чем посадить картофель, определитесь, с какой целью вы будете его использовать. Картофельные сорта различаются также во время созревания, поэтому принимайте во внимание и это.

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Сорта картофеля

Есть пять сортов картофеля, которые дают самый большой урожай:

Гранада. Содержит много крахмала и сохраняется долго. Этот сорт устойчив к болезням, вредителям и засухе. Он созревает в течение 70-80 дней после появления первого побега.

Королева Анна. Высококрахмальный сорт с длительным сроком хранения. Созревает в течение 80-90 дней. Дает хороший урожай и устойчив к болезням.

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Княгиня. Созревает в течение 100-110 дней после появления первого побега. Дает хороший урожай, содержит много крахмала. Устойчив к болезням.

Белая роса. Дает хороший урожай и содержит много крахмала. Созревает в течение 70-80 дней после появления первого побега. Устойчив к болезням.

Гала. Дает хороший урожай и имеет длительный срок хранения. Созревает в течение 70-80 дней после появления первого побега. Высококрахмальный сорт.

Каждый сорт требует определенных погодных условий, поэтому учитывайте климат вашего региона. Также, если вы планируете использовать картофель в кулинарии, подберите сорт, имеющий желаемую текстуру и вкус.

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