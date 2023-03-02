Красиві віршики на 8 березня для дітей
Міжнародний жіночий день 8 березня – це тепле весняне свято. Кожна дитина в цей день хоче привітати своїх маму, бабусю чи вчительку. Тому ми підготували для вас красиві та короткі дитячі українські віршики, які діти легко зможуть вивчити, щоб поздоровити жінок з цим святом.
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Вірші для мами на 8 Березня
Любій мамі Василь Грінчак
Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає,
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна,—
В тебе ж веснянеє свято!
(зі збірки "Завтра-свято":Київ, "Веселка", 1975)Малюнок Н. Чернишової)
***
Грицько Бойко
Ми з квітками і з піснями
Зустрічаєм свято мами.
Із весною всіх вітаєм
І щасливих свят бажаєм!
Спасибі вам і за роботу,
За руки ваші і турботу,
За те, що вдома повсякчас
Ви так піклуєтесь про нас.
(зі збірки "Мамине свято",Київ, "Веселка", 1987)
***
Вишиванка
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
— На, вдягай, синочку!
В нитці — сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.
(В. Крищенко)
Гарне слово
Мама! Мама! — гарне слово,
Тільки скажеш — все готово!
"Мамо, кашки!" — кашка є.
"Мамо, чаю!" — вже наллє.
"Мамо, спатки!" — вже роздітий,
І у ліжку, і укритий.
"Мамо, ніжку зав'яжи!"
"Мамо, казку розкажи!"
Мама! Мама! — гарне слово,
Тільки скажеш — все готово!
(Катерина Перелісна)
Мамині руки
Мамині руки — щедрі, робочі —
Втоми не знають з ранку до ночі.
Вранці, коли ще усі спочивають,
Сонце, напевно, вони піднімають.
Мамині руки — ніжні і мілі —
Воду ранкову з криниці носили.
Діти плескались, діти вмивались,
Сонцю і матері щиро всміхались.
(В. Грінчак)
Мамине свято
Мамине свято
Я зустрічаю.
Я для матусі
Віршик вивчаю.
Я подарунок мамі роблю,
Я свою маму
Дуже люблю!
(Інна Кульська)
Мамине свято
Чому так багато
Довкола тепла?
Це мамине свято
Весна принесла.
Ідуть телеграми,
Вітають зі святом,
Бо друзів у мами
Багато-багато.
Вірші для бабусі на Жіночий день
Дай, бабусю, поцілую…
Дай, бабусю, поцілую, сивину твого волосся.
Теплим диханням зігрію
Снігом вибілені коси.
Може, і на них розтане
Лоскотливий іній срібний,
Мов химерні візерунки
На замерзлій з ночі шибці.
(А.Костецький)
***
Два сонечка
Ще сонце не встало,
Ще тільки сіріє —
Мене від світанку
Два сонечка гріють.
Два сонечка ясні
Від ранку до ночі —
Це дивляться тепло
Бабусині очі.
Вже сонце схилилось,
Пташки сплять у гаї,
Засну — наді мною ж
Два сонечка сяють.
Два сонечка ясні
Від ранку до ночі —
Два сонечка красні,
Бабусині очі.
(Богдан Данилович)
Бабуся
З ранку і до ночі
Трудиться бабуся.
В неї я охоче
Працювати вчуся.
Годі їй старенькій
Мити, підмітати, —
Я сама скоренько
Приберу кімнати.
Рідній бабусі
Я зізнатись не боюся —
Краща ти за всіх бабуся!
І хоч старша за усіх —
Найдзвінкіший в тебе сміх!
Пам’ятай, бабусю, рідна!
Дуже ти усім потрібна!
Ти старішати зажди —
Будь здоровою завжди!
(С. Гордієнко)
***
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
Вірші для вчительки з 8 березня
Вчителі робота нелегка,
Але немає для Вас завдання неможливою.
Великий удачі легка рука
Нехай стане дружньої для Вас, надійної!
8 березня побажання все —
Щоб щасливі Ви неодмінно були,
Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,
І навіть будні радість Вам дарували!
***
Весна приходить до нас швидше,
Коли 8 березня
Квітами для вчителів
Заставлені всі парти.
Прийміть же квіти від нас.
Ми щастя Вам бажаємо.
І знайте, що ми любимо Вас
І дуже поважаємо!
***
Восьме березня відчувається тут —
Весна в права законні вступає,
Хоч холодно ще, морозець є —
Весну, мабуть, кожен відчуває.
Моїй вчительці дорогою
Я в жіноче свято кращого бажаю,
Нехай будуть у житті щастя і любов,
Нехай завжди доля вам допомагає!
***
Ми без шуму все сядемо за парти,
В клас ввійдете — подаруємо квіти,
І привітаємо ми вас з 8 березня!
З жіночим днем краси і мрії!
Ви для нас найперший учитель,
Найдобріший, уважний друг!
Ми для вас з натхненням, любов’ю,
Почитаємо свої вірші вголос!
***
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас кращі привітання з Днем Народження для друзів та найріднішої людини – матусі.
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