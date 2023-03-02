Красивые стишки на 8 марта для детей

Международный женский день 8 марта – это теплый весенний праздник. Каждый ребенок в этот день хочет поздравить своих маму, бабушку или учительницу. Поэтому мы подготовили для вас красивые и короткие украинские детские стишки, которые дети легко смогут выучить, чтобы поздравить женщин с этим праздником.

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Далі по тексту – українською мовою

Стихи для мамы на 8 Марта

Любій мамі Василь Грінчак

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна,—

В тебе ж веснянеє свято!

(зі збірки "Завтра-свято":Київ, "Веселка", 1975)Малюнок Н. Чернишової)

Видео дня

***

Грицько Бойко

Ми з квітками і з піснями

Зустрічаєм свято мами.

Із весною всіх вітаєм

І щасливих свят бажаєм!

Спасибі вам і за роботу,

За руки ваші і турботу,

За те, що вдома повсякчас

Ви так піклуєтесь про нас.

(зі збірки "Мамине свято",Київ, "Веселка", 1987)

***

Вишиванка

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

— На, вдягай, синочку!

В нитці — сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обніму

Я свою матусю.

(В. Крищенко)

Гарне слово

Мама! Мама! — гарне слово,

Тільки скажеш — все готово!

"Мамо, кашки!" — кашка є.

"Мамо, чаю!" — вже наллє.

"Мамо, спатки!" — вже роздітий,

І у ліжку, і укритий.

"Мамо, ніжку зав'яжи!"

"Мамо, казку розкажи!"

Мама! Мама! — гарне слово,

Тільки скажеш — все готово!

(Катерина Перелісна)

Мамині руки

Мамині руки — щедрі, робочі —

Втоми не знають з ранку до ночі.

Вранці, коли ще усі спочивають,

Сонце, напевно, вони піднімають.

Мамині руки — ніжні і мілі —

Воду ранкову з криниці носили.

Діти плескались, діти вмивались,

Сонцю і матері щиро всміхались.

(В. Грінчак)

Мамине свято

Мамине свято

Я зустрічаю.

Я для матусі

Віршик вивчаю.

Я подарунок мамі роблю,

Я свою маму

Дуже люблю!

(Інна Кульська)

Мамине свято

Чому так багато

Довкола тепла?

Це мамине свято

Весна принесла.

Ідуть телеграми,

Вітають зі святом,

Бо друзів у мами

Багато-багато.

Стихи для бабушки на женский день

Дай, бабусю, поцілую…

Дай, бабусю, поцілую, сивину твого волосся.

Теплим диханням зігрію

Снігом вибілені коси.

Може, і на них розтане

Лоскотливий іній срібний,

Мов химерні візерунки

На замерзлій з ночі шибці.

(А.Костецький)

***

Два сонечка

Ще сонце не встало,

Ще тільки сіріє —

Мене від світанку

Два сонечка гріють.

Два сонечка ясні

Від ранку до ночі —

Це дивляться тепло

Бабусині очі.

Вже сонце схилилось,

Пташки сплять у гаї,

Засну — наді мною ж

Два сонечка сяють.

Два сонечка ясні

Від ранку до ночі —

Два сонечка красні,

Бабусині очі.

(Богдан Данилович)

Бабуся

З ранку і до ночі

Трудиться бабуся.

В неї я охоче

Працювати вчуся.

Годі їй старенькій

Мити, підмітати, —

Я сама скоренько

Приберу кімнати.

Рідній бабусі

Я зізнатись не боюся —

Краща ти за всіх бабуся!

І хоч старша за усіх —

Найдзвінкіший в тебе сміх!

Пам’ятай, бабусю, рідна!

Дуже ти усім потрібна!

Ти старішати зажди —

Будь здоровою завжди!

(С. Гордієнко)

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

Стихи для учительницы с 8 марта

Вчителі робота нелегка,

Але немає для Вас завдання неможливою.

Великий удачі легка рука

Нехай стане дружньої для Вас, надійної!

8 березня побажання все —

Щоб щасливі Ви неодмінно були,

Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,

І навіть будні радість Вам дарували!

***

Весна приходить до нас швидше,

Коли 8 березня

Квітами для вчителів

Заставлені всі парти.

Прийміть же квіти від нас.

Ми щастя Вам бажаємо.

І знайте, що ми любимо Вас

І дуже поважаємо!

***

Восьме березня відчувається тут —

Весна в права законні вступає,

Хоч холодно ще, морозець є —

Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй вчительці дорогою

Я в жіноче свято кращого бажаю,

Нехай будуть у житті щастя і любов,

Нехай завжди доля вам допомагає!

***

Ми без шуму все сядемо за парти,

В клас ввійдете — подаруємо квіти,

І привітаємо ми вас з 8 березня!

З жіночим днем ​​краси і мрії!

Ви для нас найперший учитель,

Найдобріший, уважний друг!

Ми для вас з натхненням, любов’ю,

Почитаємо свої вірші вголос!

***

Напомним, ранее мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Рождения для друзей и самого родного человека – мамочки.

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