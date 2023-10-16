Хто з українців може оформити житлову субсидію на опалювальний сезон онлайн

Українцям надано можливість перевірити факт призначення субсидії за допомогою детальної інструкції. Ця ініціатива спрощує процедуру отримання інформації про нараховану компенсацію і робить її більш доступною для громадян.

Щоб отримати інформацію про розмір нарахованої субсидії, українцям тепер не потрібно звертатися до Пенсійного фонду України або виконувати особистий візит до офісів, оскільки таку інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій, пише "Апостроф".

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Щоб перевірити статус призначення субсидії, громадянам необхідно виконати такі кроки:

Зайдіть на веб-портал Міністерства соціальної політики України. Введіть особисті дані, такі як область, місто, вулиця, номер будинку і квартири. При цьому, вам не потрібно вводити ПІБ, номер паспорта або ІПН. Підтвердіть, що ви не є роботом, і натисніть кнопку "Шукати."

Після виконання цих кроків на екрані з'явиться інформація щодо нарахування субсидії для конкретної адреси, вказуючи період і розмір компенсації.

Варто зазначити, що законодавство передбачає можливість отримання субсидії на комунальні послуги для кількох категорій українців, включаючи:

Осіб, які проживають у житловому приміщенні.

Осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні за умовами орендного договору і мають нараховану плату за комунальні послуги.

Індивідуальних забудовників, які ще не здали будинки в експлуатацію.

Неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування та заява опікуна.

Сімей, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15% від загального місячного доходу.

Осіб, які перебувають за кордоном під час дії воєнного стану.

Осіб, які мають у власності кілька житлових приміщень або будинків, одержаних в спадок.

Осіб, які мають заборгованість з оплати комунальних послуг, що нагромадилася під час дії воєнного стану.

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