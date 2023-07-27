Хто отримає доплату: Стали відомі суми виплат ветеранам до Дня Незалежності

Українським ветеранам та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, уряд призначив одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності.

Традиційно, виплати такого роду пов'язували з Днем Перемоги та здійснювали у травні. Проте цього року Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести виплату на серпень. Таким чином, допомога буде надана відповідним категоріям учасників до Дня Незалежності України. Суми виплат та категорії отримувачів оголосили у Міністерстві соціальної політики.

Читайте також: Українці можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу: що для цього потрібно

Відео дня

Виплати допомоги відбудуться за такими розмірами:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також особи, визнані інвалідами внаслідок загального захворювання чи трудового каліцтва та з інших причин, отримають такі суми: I група — 3100 гривень;

II група — 2900 гривень;

III група — 2700 гривень. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, отримають 1000 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3100 гривень. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами внаслідок загального захворювання чи трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, отримають 650 гривень. Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України отримають 1000 гривень. Учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога, отримають 450 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!