Кто получит доплату: Стали известны суммы выплат ветеранам ко Дню Независимости

Украинским ветеранам и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, правительство назначило единовременную денежную помощь ко Дню Независимости.

Традиционно выплаты такого рода связывали с Днем Победы и осуществляли в мае. Однако в этом году Кабинет Министров принял решение перенести выплату на август. Таким образом, помощь будет предоставлена соответствующим категориям участников ко Дню Независимости Украины. Суммы выплат и категории получателей объявили в Министерстве социальной политики.

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Выплаты пособия состоятся по следующим размерам:

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья и других причин, получат следующие суммы: I группа - 3100 гривен;

II группа - 2900 гривен;

III группа – 2700 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники революции достоинства и бывшие малолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат 1000 гривен. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, получат 650 гривен. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины получат 1000 гривен. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат 450 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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