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Кто получит доплату: Стали известны суммы выплат ветеранам ко Дню Независимости

Игорь Романько

Какая сумма единовременных выплат ветеранам ко Дню Независимости Украины

Украинским ветеранам и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, правительство назначило единовременную денежную помощь ко Дню Независимости.

Традиционно выплаты такого рода связывали с Днем Победы и осуществляли в мае. Однако в этом году Кабинет Министров принял решение перенести выплату на август. Таким образом, помощь будет предоставлена соответствующим категориям участников ко Дню Независимости Украины. Суммы выплат и категории получателей объявили в Министерстве социальной политики.

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Выплаты пособия состоятся по следующим размерам:

  1. Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья и других причин, получат следующие суммы:
    • I группа - 3100 гривен;
    • II группа - 2900 гривен;
    • III группа – 2700 гривен.
  2. Участники боевых действий, пострадавшие участники революции достоинства и бывшие малолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат 1000 гривен.
  3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.
  4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, получат 650 гривен.
  5. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины получат 1000 гривен.
  6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат 450 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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Общество