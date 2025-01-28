Хто в Україні заробляє 100 тисяч гривень і більше: у Держслужбі зайнятості назвали професії

Наразі в Україні найвищі зарплати отримують військовослужбовці. Водночас у невійськовому секторі лідерами за рівнем заробітків залишаються фахівці ІТ-галузі.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла Юлія Жовтяк, очільниця Державної служби зайнятості. Відповідаючи на запитання, хто в Україні отримує зарплати у 100 тисяч гривень, Жовтяк зазначила, що високі доходи також спостерігаються у сфері нерухомості, транспорту, логістики та HR.

"Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 – 100 тисяч гривень. Інженерні професії – це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати – в аграрному секторі", – розповіла вона.

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За словами Жовтяк, ситуація із зарплатами, яка склалася останнім часом, зумовлена скороченням числа фахівців, через що бізнесу доводиться підвищувати рівень оплати праці.

Жовтяк вважає, що після завершення війни рівень заробітних плат залишатиметься стабільним і не знижуватиметься.

"Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть", – розповіла директор Держслужби зайнятості.

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