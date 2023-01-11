Легка та корисна шаурма: як приготувати смачний перекус вдома

Зараз уже нікому не потрібно пояснювати, що таке шаурма – всім відома ця смачна закуска: акуратно загорнуті в лист тонкого лаваша овочі та підсмажене м'ясо, щедро заправлені зеленню та спеціями. Взагалі це не така вже й калорійна страва, а з цими рецептами вона стане ще й корисною. Обирайте один з двох варіантів і насолоджуйтесь смаком цього чудового перекусу.

Корисна шаурма – рецепт №1

Вам знадобиться:

Лаваш – 200 г

Куряче філе – 100 г

Яйце куряче – 4 шт.

Сир твердий – 100 г

Огірок – 100 г

Йогурт грецький – 250 г

Кріп – за смаком

Сіль – за смаком

Переходимо до приготування:

Мілко кришимо ножем яйця, варену курочку, сир, огірок і зелень у миску.

Заливаємо всю цю справу йогуртом, добре солимо і перчимо.

Легким рухом руки викладаємо начинку на лаваш та акуратно загортаємо.

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Підсушуємо наші конвертики на сухій антипригарній сковороді до хрусткої скоринки (пару хвилин з кожного боку).

Ситна, смачна та корисна шаурма готова!

Корисна шаурма – рецепт №2

Вам знадобляться:

Куряче м'ясо (відварене) – 150 г

Стиглий томат – 1 шт.

Моцарелла – 50 г

Авокадо – 1/2 шт.

Тонкий лаваш – 1 шт.

Хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Куркума – щіпка

Натуральний йогурт – 120 мл

Часник – 1 зубчик

Сушені трави (базилік, орегано, майоран) – 1/2 ч. л.

Сіль – за смаком

Переходимо до приготування:

Змішайте м'ясо курки з хмелі-сунелі та куркумою. У блендері зробіть соус із йогурту, часнику, трав та солі. Якщо блендера немає, можна натерти часник на тертці та перемішати із травами.

Очистіть авокадо від шкірки, наріжте смужками і його, і моцарелу. Наріжте томат шматочками, насіння та рідину вийміть. Розгорніть лаваш (якщо він дуже тонкий, складіть удвічі). Дійте швидко, інакше лаваш порветься.

Розігрійте сковороду – вона повинна бути гарячою та сухою. Змастіть соусом лаваш. Викладіть на край (ближче до себе) курку, сир, томат, авокадо. Полийте соусом, що залишився. Швидко переверніть шаурму і відправте на сковорідку швом вниз. Притисніть шаурму лопаткою. Переверніть, коли низ стане рум'яним, потримайте ще трохи. Перед подачею на стіл можна розрізати навпіл шаурму, а можете залишити в цілому вигляді. От і все – смачний перекус готовий.

Нагадаємо, купувати майонез в магазині більше не знадобиться, адже його можна приготувати власноруч. Вам знадобиться лише 6 інгредієнтів та одна хвилина часу.

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