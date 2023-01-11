Легкая и полезная шаурма: как приготовить вкусный перекус дома

Сейчас уже никому не нужно объяснять, что такое шаурма – всем известна эта вкусная закуска: аккуратно завернутые в лист тонкого лаваша овощи и поджаренное мясо, щедро заправленные зеленью и специями. Вообще это не такое уж калорийное блюдо, а с этими рецептами оно станет еще и полезным. Выбирайте один из двух вариантов и наслаждайтесь вкусом этого замечательного перекуса.

Полезная шаурма – рецепт №1

Вам понадобится:

Лаваш – 200 г

Куриное филе – 100 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Сыр твердый – 100 г

Огурец – 100 г

Йогурт греческий – 250 г

Укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Переходим к приготовлению:

Дробно крошим ножом яйца, вареную курочку, сыр, огурец и зелень в миску.

Заливаем все это дело йогуртом, хорошо солим и перчим.

Легким движением руки выкладываем начинку на лаваш и аккуратно заворачиваем.

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Подсушиваем наши конвертики на сухой антипригарной сковороде до хрустящей корочки (пару минут с каждой стороны).

Сытная, вкусная и полезная шаурма готова!

Полезная шаурма – рецепт №2

Вам понадобятся:

Куриное мясо (отварное) – 150 г

Спелый томат – 1 шт.

Моцарелла – 50 г

Авокадо – 1/2 шт.

Тонкий лаваш – 1 шт.

Хмели-суннели – 1 ч. л.

Куркума – щепотка

Натуральный йогурт – 120 мл

Чеснок – 1 зубчик

Сушеные травы (базилик, орегано, майоран) – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Переходим к приготовлению:

Смешайте мясо курицы с хмели-сунели и куркумой. В блендере сделайте соус из йогурта, чеснока, трав и соли. Если блендер нет, можно натереть чеснок на терке и перемешать с травами.

Очистите авокадо от кожуры, нарежьте полосками и его, и моцареллу. Нарежьте томат кусочками, извлеките семена и жидкость. Разверните лаваш (если он очень тонкий, сложите вдвое). Действуйте быстро, иначе лаваш порвется.

Разогрейте сковороду – она должна быть горячей и сухой. Смажьте соусом лаваш. Выложите на край (ближе к себе) курицу, творог, томат, авокадо. Полейте оставшимся соусом. Быстро переверните шаурму и отправьте на сковороду швом вниз. Прижмите шаурму лопаткой. Переверните, когда низ станет румяным, подержите еще немного. Перед подачей на стол можно разрезать пополам шаурму, а можете оставить в целом. Вот и все – вкусный перекус готов.

Напомним, покупать майонез в магазине больше не понадобится, ведь его можно приготовить своими руками. Вам понадобится всего 6 ингредиентов и одна минута времени.

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