Легкая и полезная шаурма: как приготовить вкусный перекус дома
Сейчас уже никому не нужно объяснять, что такое шаурма – всем известна эта вкусная закуска: аккуратно завернутые в лист тонкого лаваша овощи и поджаренное мясо, щедро заправленные зеленью и специями. Вообще это не такое уж калорийное блюдо, а с этими рецептами оно станет еще и полезным. Выбирайте один из двух вариантов и наслаждайтесь вкусом этого замечательного перекуса.
Полезная шаурма – рецепт №1
Вам понадобится:
- Лаваш – 200 г
- Куриное филе – 100 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Огурец – 100 г
- Йогурт греческий – 250 г
- Укроп – по вкусу
- Соль – по вкусу
Переходим к приготовлению:
Дробно крошим ножом яйца, вареную курочку, сыр, огурец и зелень в миску.
Заливаем все это дело йогуртом, хорошо солим и перчим.
Легким движением руки выкладываем начинку на лаваш и аккуратно заворачиваем.
Подсушиваем наши конвертики на сухой антипригарной сковороде до хрустящей корочки (пару минут с каждой стороны).
Сытная, вкусная и полезная шаурма готова!
Полезная шаурма – рецепт №2
Вам понадобятся:
- Куриное мясо (отварное) – 150 г
- Спелый томат – 1 шт.
- Моцарелла – 50 г
- Авокадо – 1/2 шт.
- Тонкий лаваш – 1 шт.
- Хмели-суннели – 1 ч. л.
- Куркума – щепотка
- Натуральный йогурт – 120 мл
- Чеснок – 1 зубчик
- Сушеные травы (базилик, орегано, майоран) – 1/2 ч. л.
- Соль – по вкусу
Переходим к приготовлению:
Смешайте мясо курицы с хмели-сунели и куркумой. В блендере сделайте соус из йогурта, чеснока, трав и соли. Если блендер нет, можно натереть чеснок на терке и перемешать с травами.
Очистите авокадо от кожуры, нарежьте полосками и его, и моцареллу. Нарежьте томат кусочками, извлеките семена и жидкость. Разверните лаваш (если он очень тонкий, сложите вдвое). Действуйте быстро, иначе лаваш порвется.
Разогрейте сковороду – она должна быть горячей и сухой. Смажьте соусом лаваш. Выложите на край (ближе к себе) курицу, творог, томат, авокадо. Полейте оставшимся соусом. Быстро переверните шаурму и отправьте на сковороду швом вниз. Прижмите шаурму лопаткой. Переверните, когда низ станет румяным, подержите еще немного. Перед подачей на стол можно разрезать пополам шаурму, а можете оставить в целом. Вот и все – вкусный перекус готов.
Напомним, покупать майонез в магазине больше не понадобится, ведь его можно приготовить своими руками. Вам понадобится всего 6 ингредиентов и одна минута времени.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !