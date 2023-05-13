Човен, який тягнуть 25 чоловіків: вчених вразив наскельний малюнок віком 5000 років у Єгипті

Скелі на півдні єгипетської пустелі наповнені сотнями петрогліфів і написів, віком від 5 тисячоліття до н.е. Особливу увагу вчених перевернув 5000-літній малюнок, на якому зображено 25 чоловіків, які тягнуть човен.

Професор та єгиптолог Людвіг Моренц з Боннського університету каже, що “наскельні мистецтво проливає нове світло на дофараонівський період четвертого тисячоліття та важливість соціокультурної периферії".

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Мохамед Абдель Хай Абу Бейкер, єгиптолог з Боннського університету стверджує, що зображення 25 чоловіків, які з піднятими руками на мотузці тягнуть човен показує ритуальну процесію богів. Деталі малюнку, наприклад зображені роги худоби, типові для сакральних образів: “Тут показано велике значення релігії і особливо культу богів у ще доєгипетському суспільстві другої половини четвертого тисячоліття як культуротворчий фактор".

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“Цей культурний скарб на північному сході Асуана майже не задокументований, не кажучи вже про публікацію", наголошує єгиптолог та професор Людвіг Моренц з Боннського університету.

Наскельні малюнки знаходять у віддалених місцях , часто у долинах висохлих річок. Ці унікальні малюнки знаходяться під серйозною загрозою, особливо через кар'єрні роботи в пустелі.

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