Лодка, которую тянет 25 мужчин: ученых поразил наскальный рисунок возрастом 5000 лет в Египте

Скалы на юге египетской пустыни наполнены сотнями петроглифов и надписей, возрастом от 5 тысячелетия до н. е. Особое внимание ученых привлек 5000-летний рисунок, на котором изображены 25 мужчин, тянущих лодку.

Профессор и египтолог Людвиг Моренц из Боннского университета говорит, что "наскальное искусство проливает новый свет на дофараоновский период четвертого тысячелетия и важность социокультурной периферии".

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Мохамед Абдель Хай Абу Бейкер, египтолог из Боннского университета утверждает, что изображение 25 мужчин, которые с поднятыми руками на веревке тянут лодку показывает ритуальную процессию богов. Детали рисунка ярко это показывают, например изображение рогов скота, типичных для сакральных образов: “Здесь показано большое значение религии и особенно культа богов в еще доегипетском обществе второй половины четвертого тысячелетия как культуротворческий фактор".

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"Это культурное сокровище на северо-востоке Асуана почти не задокументировано, не говоря уже о публикации", – отмечает египтолог и профессор Людвиг Моренц из Боннского университета.

Наскальные рисунки находят в отдаленных местах, часто в долинах высохших рек. Эти уникальные предметы древнего творчества находятся под серьезной угрозой, особенно из-за карьерных работ в пустыне.

Напомним, на заброшенном кладбище в Польше нашли папскую буллу 14 века.

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