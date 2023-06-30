Найкраща приманка: Як зробити ефективну пастку проти комарів з пива

Літній період часто супроводжується набридливими комарами, але цю проблему можна вирішити за допомогою нескладних і доступних методів. Одне з таких рішень було запропоновано на YouTube-каналі come cucinare.

Читайте також: Чим заклеїти дірки в москітній сітці: простий лайфхак

Для боротьби з кусючими комахами вам знадобляться пиво, коричневий цукор, пральний порошок та пластикова пляшка. Спочатку змішайте невелику кількість коричневого цукру з однією столовою ложкою прального порошку. Потім залийте цю суміш у пляшку з пивом і добре все перемішайте.

Далі розріжте пластикову пляшку на дві частини. Вставте верхню частину пляшки перевернутою у піддон, створюючи своєрідні ворітця. Потім налийте приготовлену суміш з пивом, цукром і порошком у верхню частину пляшки.

Відео дня

Отримана конструкція стане ідеальною пасткою для комарів. Запах засобу приваблюватиме комах, які злітаючись, потраплятимуть у пляшку, але вже не зможуть з неї вибратися.

Розташуйте пляшку з пасткою біля вікна, через яке можуть потрапити комарі до вашої квартири. Цей простий та ефективний метод допоможе вам знизити кількість непрошених гостей під час літнього періоду.

Попри хімічні репеленти, існують інші способи боротьби з цими настирливими комахами. UAportal підготував список порад, як захистися від надокучливих комарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!