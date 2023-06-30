Лучшая приманка: Как сделать эффективную ловушку против комаров из пива

Летний период часто сопровождается надоедливыми комарами, но эту проблему можно решить с помощью несложных и доступных методов. Одно из таких решений было предложено на YouTube-канале come cucinare.

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Для борьбы с кусачими насекомыми вам понадобятся пиво, коричневый сахар, стиральный порошок и пластиковая бутылка. Сначала смешайте небольшое количество коричневого сахара с одной столовой ложкой стирального порошка. Затем залейте эту смесь в бутылку с пивом и хорошо перемешайте.

Далее разрежьте пластиковую бутылку на две части. Вставьте верхнюю часть бутылки перевернутой в поддон, создавая своеобразные ворота. Затем налейте приготовленную смесь с пивом, сахаром и порошком в верхнюю часть бутылки.

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Полученная конструкция станет идеальной ловушкой для комаров. Запах средства будет привлекать слетающихся насекомых попадать в бутылку, но уже не смогут из нее выбраться.

Расположите бутылку с ловушкой у окна, через которое могут попасть комары в вашу квартиру. Этот простой и эффективный метод поможет вам снизить количество непрошеных гостей в летний период.

Несмотря на химические репелленты, существуют другие способы борьбы с назойливыми насекомыми. UAportal подготовил список советов, как защититься от надоедливых комаров.

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