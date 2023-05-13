Лукашенко після параду в Москві і екстренного повернення додому приїхав у президентську клініку – ЗМІ

Олександр Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах, повідомляє телеграм -канал МотолькоПомоги.

Зазначається, що 13 травня близько 19:00 Лукашенко приїхав в "Республіканський клінічний медичний центр" Білорусі, який розташований на березі водосховища Дрозди.

Читайте також: Новий "приліт" по Луганську: росіяни заявили про влучання в будівлю з окупантами

"Відомо, що у момент його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики. Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди були відкриті", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Чутки про погіршення здоров'я Лукашенка активно поширюються після його появи на параді до Дня перемоги у Москві. За повідомленнями білоруський диктатор ледь ходив та майже одразу поїхав додому.

Нагадаємо, жоден з пілотів повітряних суден, які впали у Брянський області не вижили.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !