Лукашенко после парада в Москве и экстренного возвращения домой приехал в президентскую клинику – СМИ

Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах, сообщает телеграмм-канал МотолькоПомоги.

Отмечается, что 13 мая около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" Беларуси, расположенный на берегу водохранилища Дрозды.

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"Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. После проезда кортежа Лукашенко проезды были открыты", - говорится в сообщении.

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Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко активно распространяются после появления на параде ко Дню победы в Москве. По сообщениям, белорусский диктатор едва ходил и почти сразу уехал домой.

Напомним, ни один из упавших в Брянской области пилотов воздушных судов не выжили.

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