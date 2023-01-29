Мрії почнуть збуватися: рік Чорного Водяного Кролика подарує казку трьом знакам зодіаку

2023 рік Чорного Водяного Кролика стане казковим часом для трьох щасливчиків, яких у всіх справах супроводжуватиме удача. Вони можуть зробити кар'єрний зліт, купити нерухомість та багато подорожувати.

За словами астрологів, пощастить Ракам, Дівам та Рибам. Уродженці цих знаків забудуть про неприємності, що пережили минулого року, і зможуть розпочати все з чистого аркуша.

Рак

Плани Раків здійснюватимуться клацанням пальців. Вони помітять, що в їхньому житті позитивні зміни почали відбуватися самі собою. Уродженцям знаку можуть запропонувати нову роботу, яка обіцяє кар'єрне зростання та великі доходи, або ж підвищать на старому місці. Гроші почнуть самі йти до рук, можливо, з'являться нові джерела прибутку. Також буде можливість здійснити поїздку, яку довго відкладали через непередбачені обставини.

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Діва

Уродженці цього знаку зодіаку досягнуть великих висот у професійній сфері. Діви відрізняються особливою наполегливістю і перфекціонізмом, і це дозволить їм досягти успіхів на роботі. 2023 рік стане для них часом фінансового зростання, прибуток буде суттєвим, так що уродженці знаку зможуть придбати авто або нерухомість. Також намічаються зміни в особистому житті – можливо, Діви зроблять пропозицію другій половинці або отримають пропозицію самі.

Риби

На Риб чекає неймовірна удача у всіх справах – чутливі уродженці знаку буквально притягуватимуть до себе добрих людей. Вони отримають багато цікавих пропозицію по роботі, так що доведеться вибрати найкращу. Також старе хобі може перерости у невеликий бізнес та почне приносити гроші. Налагодяться справи і в особистому житті - Риби знайдуть людину, яка буде відповідати всім ідеалам, і почнуть будувати плани на майбутнє.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.