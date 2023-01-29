Мечты начнут сбываться: год Черного Водяного Кролика подарит сказку трем знакам зодиака
2023 год Черного Водяного Кролика станет сказочным временем для трех счастливчиков, которым во всех делах будет сопутствовать удача. Они могут совершить карьерный взлет, купить недвижимость и много путешествовать.
По словам астрологов, повезет Ракам, Девам и Рыбам. Уроженцы этих знаков забудут о неприятностях, которые пережили в минувшем году, и смогут начать все с чистого листа.
Рак
Планы Раков будут осуществляться щелчком пальцев. Они заметят, что в их жизни положительные перемены начали происходить сами собой. Уроженцам знака могут предложить новую работу, которая сулит карьерный рост и большие доходы, или же повысят на старом месте. Деньги начнут сами идти в руки, возможно, появятся новые источники прибыли. Также будет возможность совершить поездку, которую долго откладывали из-за непредвиденных обстоятельств.
Дева
Уроженцы этого знака зодиака достигнут больших высот в профессиональной сфере. Девы отличаются особой настойчивостью и перфекционизмом, и это позволит им добиться успехов на работе. 2023 год станет для них временем финансового роста, прибыль будет существенной, так что уроженцы знака смогут приобрести авто или недвижимость. Также намечаются перемены в личной жизни – возможно, Девы сделают предложение второй половинке или получат предложение сами.
Рыбы
Рыб ждет невероятное везение во всех делах – чувствительные уроженцы знака буквально будут притягивать к себе хороших людей. Они получат много интересных предложение по работе, так что придется выбрать самое лучшее. Также старое хобби может перерасти в небольшой бизнес и начнет приносить деньги. Наладятся дела и в личной жизни – Рыбы найдут человека, который будет соответствовать всем идеалам, и начнут строить планы на будущее.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.