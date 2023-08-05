Міноборони представили польову військову форму для жінок (фото)

Вперше в історії України з'явилася польова форма ЗСУ для жінок. Міноборони затвердило зразок-еталон костюма 3 серпня.

Про це повідомили в Міноборони. Зазначили, що жіночу літню форму ЗСУ офіційно поставили на забезпечення.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Відео дня

З його слів, в оновленій моделі костюма врахували усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях. Тоді як робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році.

Резніков додав, що нині продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета. Зокрема, вже з'явилися перші зразки жіночих бронежилетів, проте триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації.

"Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", – пояснив він.

Нагадаємо, у військовій традиції є правило: до порожньої голови (без головного убору) руку не прикладають. Тому ми розповіли звідки пішло це вітання у військових та чому це правило має такий вагомий зміст.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!