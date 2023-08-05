Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)

Впервые в истории Украины появилась полевая форма ВСУ для женщин. Минобороны утвердило образец-эталон костюма 3 августа.

Об этом сообщили в Минобороны. Отметили, что женскую летнюю форму ВСУ официально поставили в обеспечение.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, в обновленной модели костюма учли все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях. В то время как работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году.

Резников добавил, что в настоящее время продолжается работа по внедрению женского бронежилета. В частности, уже появились первые образцы женских бронежилетов, однако идет их изучение на соответствие технической спецификации.

"После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", – пояснил он.

Напомним, в военной традиции есть правило: к пустой голове (без головного убора) руку не прикладывают. Поэтому мы рассказали откуда пошло это поздравление у военных и почему это правило имеет такое важное содержание.

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