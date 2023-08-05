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Война в Украине

Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)

Диана Бондаренко

Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)

Впервые в истории Украины появилась полевая форма ВСУ для женщин. Минобороны утвердило образец-эталон костюма 3 августа.

Об этом сообщили в Минобороны. Отметили, что женскую летнюю форму ВСУ официально поставили в обеспечение.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", – сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в обновленной модели костюма учли все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях. В то время как работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году.

Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)
Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)
Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)
Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)
Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)
Минобороны представили полевую военную форму для женщин (фото)

Резников добавил, что в настоящее время продолжается работа по внедрению женского бронежилета. В частности, уже появились первые образцы женских бронежилетов, однако идет их изучение на соответствие технической спецификации.

"После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", – пояснил он.

Напомним, в военной традиции есть правило: к пустой голове (без головного убора) руку не прикладывают. Поэтому мы рассказали откуда пошло это поздравление у военных и почему это правило имеет такое важное содержание.

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Война в Украине