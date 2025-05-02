Мобілізація-2025: чи мають право призвати заброньованого працівника

В Україні певні категорії працівників можуть бути заброньовані від мобілізації, однак для цього підприємство, де вони працюють, має бути офіційно визнане критично важливим для функціонування економіки або забезпечення потреб ЗСУ. При цьому бронювання надається на конкретний строк, після закінчення якого процедуру необхідно проходити повторно.

Про деталі процесу у 2025 році розповіла адвокат Лідія Карплюк. Про це пише Уніан.

Право на бронювання мають працівники органів державної влади, правоохоронних структур, судів, а також співробітники підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення або мають стратегічне значення. Водночас не всі можуть скористатися цією можливістю. Якщо у військовозобов’язаного є порушення облікових процедур або ж його підприємство не підтвердило свій критичний статус, така особа не підлягає бронюванню. Також у 2025 році очікується часткове скасування броні для медичних працівників — через високий попит на них у ЗСУ.

Щоб отримати бронь, необхідно мати актуальні військово-облікові дані. Якщо людині не надходила повістка на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії), йти на медогляд самостійно не потрібно. Але якщо виклик був і особа його проігнорувала, це може стати серйозною перешкодою для оформлення відстрочки.

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Одним із критеріїв при визначенні критичності підприємства є заробітна плата. Як правило, для отримання броні вона має бути не нижчою за 20 тисяч гривень. Для держпідприємств діють інші норми — у таких випадках зарплата має відповідати середньому рівню у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року.

Проте заробітна плата не є визначальним чинником для всіх. Якщо підприємство автоматично визнане критично важливим (наприклад, державні органи, енергетичні компанії, заклади охорони здоров’я, дипломатичні установи, міжнародні організації), то бронювання працівників можливе незалежно від їх доходу. Це саме стосується і священнослужителів.

У разі якщо людину мобілізують до завершення процедури бронювання, така мобілізація вважається законною. Але якщо бронь уже чинна, мобілізація незаконна, і працівник має право її оскаржити. У таких випадках необхідно подавати скарги до Міноборони або навіть звертатися до поліції, якщо відбувається незаконне затримання.

Термін дії броні залежить від типу підприємства. Для тих, хто забезпечує потреби армії, він визначається терміном контракту. У випадку інших критично важливих компаній — бронь діє 12 місяців. А для чиновників, правоохоронців та подібних категорій — три місяці, що співпадає з періодом мобілізації.

Поліція, ДСНС та інші державні структури також мають право на бронювання, але лише половина військовозобов’язаних працівників може бути заброньована. Виняток становлять найвищі посадовці та деякі інші категорії, які бронюються повністю. Медичні працівники, які працюють у системі охорони здоров’я, можуть бути повністю заброньовані незалежно від чисельності.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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