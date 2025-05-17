Мобілізація кардинально змінила ринок праці в Україні: кого тепер шукають роботодавці

Мобілізація в Україні суттєво переформатувала ринок праці: нині зростання зайнятості спостерігається лише в державному управлінні та обороні, де задіяна вже майже чверть усіх працевлаштованих. У той же час приватний сектор стикається з гострим браком персоналу – найбільше не вистачає кваліфікованих працівників, медичних працівників, педагогів і спеціалістів сфери обслуговування.

Як зазначається у дослідженні Київської школи економіки (KSE), до початку повномасштабної війни основними рушіями зайнятості виступали промисловість, ІТ-сектор і сфера послуг. Нині ж єдина галузь, у якій зафіксовано приріст кількості працівників, — це державне управління та оборона.

Згідно з даними KSE, у 2024 році в секторі державного управління та оборони працюють 2,6 мільйона осіб, що становить майже 24% усієї зайнятої робочої сили. Основною причиною такого зростання є мобілізація: до цього сектора входять військові, прикордонники, нацгвардійці, службовці тилу, правоохоронці та чиновники.

У решті сфер економіки, навпаки, спостерігається зниження рівня зайнятості. Найсильніше постраждали галузі добувної та переробної промисловості, які втратили 37% робочих місць. У соціальному секторі, зокрема в медицині та освіті, скорочення становить 11%.

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Станом на сьогодні, 63% компаній стикаються з проблемами у пошуку працівників. Найгостріше не вистачає спеціалістів технічного профілю: інженерів, медичних працівників, будівельників, водіїв, ІТ-спеціалістів та інших кваліфікованих робітників.

Причини дефіциту кадрів криються як у мобілізації, так і в масовому виїзді населення за кордон. Значна частина працездатних українців, особливо жінки з дітьми, емігрували, а велика кількість чоловіків перебуває в лавах ЗСУ. У зв’язку з цим, держава та роботодавці дедалі більше намагаються залучити до роботи представників уразливих соціальних груп – внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів. Проте, за оцінками експертів, інтеграція цих категорій у трудовий ринок просувається занадто повільно.

У 2024 році лише 7% внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без роботи, звернулися за допомогою до центрів зайнятості.

На ринку праці представлено лише 16% людей з інвалідністю працездатного віку. Хоча близько 40% з них мають третю групу інвалідності та не потребують спеціальних умов праці, лише 16% відкритих вакансій позначені як придатні для цієї категорії.

Попри те, що люди з інвалідністю вже складають приблизно 9% населення України (понад 3,4 мільйона осіб), у 2024 році послугами служб зайнятості та професійного навчання скористалися лише 6% із них.

Раніше ми розповідали про найрідкісніші професії на ринку праці України, де постійно не вистачає фахівців.

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