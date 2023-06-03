Може зберігатись довго: як зробити маринований редис на зиму

Свіжість та хрускотіння можна додати до страв за допомогою швидкого маринованого редису за особливим рецептом. Цей простий і смачний спосіб готування редиски можна використовувати як закуску або додавати до салатів, сендвічів, бургерів та тако. Маринована редиска може бути збережена у холодильнику до двох тижнів, надаючи вам постійний доступ до цього чудового інгредієнта.

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Інгредієнти:

450 грамів редиски;

1 склянка оцту (білого чи яблучного);

1/2 склянки води;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка солі;

1/4 чайної ложки гірчичного насіння;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки коріандру;

2 зубчики часнику, розчавлені;

Кілька гілочок свіжого кропу чи іншої трави за бажанням.

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Найперше, відріжте верхівки та коріння редиски і добре промийте її під холодною водою. Наріжте редиску на тонкі скибочки або півкола і перекладіть їх в чисту скляну банку або контейнер з кришкою.

У невеликій каструлі змішайте оцет, воду, цукор, сіль, гірчичне насіння, чорний перець, коріандр та часник. Ретельно помішуйте, поки цукор і сіль повністю не розчиняться, та доведіть суміш до кипіння на середньому вогні.

Зніміть каструлю з вогню і обережно залийте гарячим маринадом редиску у банці. Додайте свіжий кріп або іншу траву за бажанням. Закрийте банку кришкою та залиште охолодитися до кімнатної температури.

Поставте банку з маринованою редискою в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб редиска добре вбралася маринадом. Можна споживати мариновану редиску вже через годину після приготування або залишити її на довший час для насиченішого смаку.

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